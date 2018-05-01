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01 Mayıs 2018 Salı 15:55

Sarıyer’de Saffet Akkoyun yeniden aday

Sarıyer Spor Kulübü’nde başkanlık görevini sürdüren Saffet Akkoyun, 20 Mayıs’ta yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını ifade etti.

Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden aday
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Sarıyer Spor Kulübü’nde başkanlık görevini sürdüren Saffet Akkoyun, 20 Mayıs’ta yapılacak olan kongrede yeniden aday olacağını ifade etti.

Sarıyer Spor Kulübü’nde 20 Mayıs’ta yapılacak olan kongrede mevcut başkan Saffet Akkoyun, yeniden aday olacağını belirtti. Saffet Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "1 sene yöneticiliğini, 6 sene de başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum Sarıyer Spor Kulübü’nün 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulunda tekrar aday olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederim" ifadelerini kullandı. Başkan Akkoyun’un yeniden aday olmasına camiadan da büyük destek geldi.
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