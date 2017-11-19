Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına masa tenis şampiyonası

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kozluk İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde 95 sporcunun katılımıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel masa tenisi turnuvası...

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kozluk İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde 95 sporcunun katılımıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın anısına 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel masa tenisi turnuvası düzenlendi.



Loading...

Kozluk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdülbasir Alağaş, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. İlçe Müdürü Alağaş; “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ‘Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ anısına düzenlenen masa tenisi şampiyonasına 95 kişi katılım sağladı. 5 kategoride yapılan turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verdik. Bu tür organizasyonlarla ilçemizin kalkınması için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.