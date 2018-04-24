Şekip Mosturoğlu: 'Beşiktaş hükmen mağlup sayılmalıdır'

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, olaylı derbide Beşiktaş’ın sahadan çekildiğini belirterek, “Yaşanacak her türlü maddi zarar nedeniyle Tolga Zengin’e dava açacağız” dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, basın toplantısında konuştu. Mosturoğlu, kulüp tarafından hazırlanan videonun ekrana yansıtılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Görüntülerde maçta yaşanan olayların yanı sıra, Gökhan Gönül’ün soyunma odasında yaptığı konuşma, Tolga Zengin’in güvenlik görevlisine yumruk attığının iddia edilmesi ve Şenol Güneş’in hastane raporu yer aldı. Tolga Zengin’in tribünleri tahrik ettiğini ifade eden Şekip Mosturoğlu, “Görüntülerde izlediğiniz gibi Tolga Zengin taraftarları tahrik etmiş, sonrasında o taraftarla Tolga Zengin arasında tartışma başlamış. Bu görüntüler emniyete de verilmiştir ve stadın güvenlik kamerasından alınmıştır. Medyaya yansıyan yalanlar var, ‘Teknik direktörümüzün kafasına koltuk atılmıştır’ gibi. Bu yalanların hangisi hangi görüntülerde var? Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, maç tatil edilmeden sahayı terk etmiştir ve Gökhan Gönül bunu fark ederek futbolcuları uyarmıştır. Dün akşam teknik direktörümüz sağduyulu davranıp maçın tekrar oynanması gerektiğini söylemiştir. Bana göre karar çok açıktır. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı emsal alınırsa, Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve 3-0 hükmen mağlup sayılması gerekmektedir” dedi.

“Görüntü çok açık, Beşiktaş sahadan çekiliyor”

Beşiktaş’ın karşılaşmada sahadan çekildiğini sözlerine ekleyen Şekip Mosturoğlu, “Görüntü çok açık. Mete Kalkavan, Beşiktaş’ın sahadan çekildiğini görüyor. Beşiktaş’ı sahaya davet ediyor ama gerek olmadığı halde gidip Şenol Güneş’i tekrar sahaya davet ediyor. Gökhan Gönül de durumun farkında. Sonrasında Mete Kalkavan durumu kurtarmak için çekilme olgusunu değiştiriyor ve maçı tatil ediyor. Görüntü bu, takdir kamuoyunun. Bu görüntülerin başında olaylara sebebiyet veren Beşiktaşlı oyuncular disipline sevk edilmiyor. Sadece Tolga Zengin tüneldeki olay nedeniyle sevk ediliyor. İlk defa açıklayacağımız bir olay var. Birinci tezimiz, Beşiktaş’ın hükmen mağlubiyetidir çünkü sahadan çekilmiştir. Bundan sonrasında söyleyeceklerimin tamamı raporda geçiyor. Müsabaka boyunca yaşanan olaylar ve misafir takım teknik direktörünün aldığı yaralayıcı madde nedeniyle tatil ediliyor. 57. dakikada saha içindeki futbolcular ve teknik direktöre yaptığı hareket, sahaya gelin şeklinde. Soyunma odasına gidene kadar müsabaka güvenliğinin maçın oynanmasına elverişli olduğunu ifade ediyor Kalkavan. Raporda birçok kez sahaya madde atıldığı açıklanıyor. Bu maddelerden sadece bir tanesi Quaresma’ya isabet ediyor. Mete Kalkavan, misafir takım teknik direktörünün aldığı yaralayıcı maddeden dolayı maçı tatil ettiğini açıklıyor. Mete Kalkavan bunu nereden tespit ediyor. Misafir takım teknik direktörünün başına 5 dikiş atıldığını ve hastaneye kaldırıldığını Vahap Şimşek’ten öğreniyorlar. Şimşek’in raporunda ise bu durum yazmıyor. Şimşek, Şenol Güneş’in hastaneye kaldırıldığını da Mete Kalkavan’a bildirdiğini raporunda yazmamış. Müsabaka temsilcisi dikişi de görmemiş, ambulansı da görmemiş ve raporuna yazmamış” diye konuştu.

“Raporlar arasında çelişki var”

Temsilci ve hakem raporunun çeliştiğini söyleyen Mosturoğlu, “Vahap Şimşek ile Mete Kalkavan raporu arasında bir çelişki olduğu kesin. Bu olay oyun alanı dışında gerçekleştiği için Vahap Şimşek’in raporu esas alınmalıdır. Mete Kalkavan’ın raporu geçersizdir. Diğer temsilcilerin de raporunda bu yoktur. Şenol Güneş ne temsilcinin ne hakemin bilgisi olmadan kafasına dikiş atılmış ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Temsilci de hakem de bunu sonradan öğrenmiştir ve hakeme söylemiş gibi rapor yazdırılmıştır. Bazı çevrelerde Mardin 47 Spor ile Arsinspor arasında oynanan maç emsal olarak gösteriliyor. Bu maçın ileri bir tarihte kaldığı yerden oynanmasına karar verildi. Tatil edilen bu maçta hakem, görsel olarak futbolcunun yaralandığını görüyor ve futbolcunun sakatlığının gerçek olup olmadığını araştırmak üzere 112 ekiplerine soruyor. Bizim maçta ise böyle bir şey yok. Termal Belediyespor-Armutlu Belediyespor arasında oynanan maçta alınan emsal karar var. Bu maçta temsilci olayı bizzat görüp hakeme bildiriyor. Mete Kalkavan hiçbir şekilde Şenol Güneş’in yaralandığını görmemiştir. İddiasına göre Vahap Şimşek rapor etmiştir ama bu raporda böyle bir şey yoktur. Mete Kalkavan eğer maçı tatil etmişse, TFF’nin yerleşik tatil prosedürüne aykırı işlem yapmıştır. Maç kaldığı yerden oynanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Şenol Güneş’in gerçek yüzünü göstermek istiyorum”

UEFA’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı iddiaları üzerine de açıklamada bulunan Mosturoğlu, “UEFA’nın bu konuyu soruşturduğu ve TFF’nin kararını beklediği konusunda işlem yapmak için beklediği haberleri var. Bizim 3 Temmuz’dan bu yana gördüğümüz UEFA sopasından bir çekincemiz yoktur. Fenerbahçe’ye emsal ağırlıkta olacak bir cezanın verilmesi tartışılmaktadır” dedi. Bu açıklamaların ardından Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Ertuğrul Taşkıran, Hasan Çetinkaya ve Mehmet Topal’a atılan cisimlerin görüntüleri ekrana yansıtıldı. Görüntülerde sezonun ilk yarısında Galatasaray deplasmanında oynanan ve yan hakeme atılan cisimler de yer aldı. Şenol Güneş’in kendisi hakkında “3 kez ihtarname değiştirdi” dediği Mosturoğlu, “Şenol Güneş, biz 3 Temmuz konusunda esir edilmişken de konuşmuştu. O dönem biz tutsaktık ve cevap veremedik. Gerçek yüzünü o zaman da ortaya çıkarmıştı. Bir iddiada bulunmuştu, şimdi belgelerle açıklayacağım. Ben Şenol Güneş’in kamuoyuna gösterilen filozofik yapısı dışında gerçek yüzünü de göstermek istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Aldığı para için almadım dedi”

Şenol Güneş’in paraya biraz farklı bir değer verdiğini sözlerine ekleyen Mosturoğlu, “TFF’nin Şenol Güneş’in sözleşmesini feshetmesi sonrasında, Güneş’in alacaklarına ilişkin açtığı dava var. Şekip Mosturoğlu, noter ihtarnamesini 3 kez değiştirdiğimi söylüyor. Benim nasıl bir gücüm varsa bunu açıklasın, ben de ona göre hukuki bir aksiyon almayı düşünüyorum. 2000 yılında yüksek bir devalüasyon olmuştu ve TFF ödemelerini artık sabit kur üzerinden yapacağını söylemişti. 14/07/2000 tarihinde yapıldı sözleşmesi, 14/07/20014 tarihine kadar sözleşmesi vardı. Paraya değer vermeyen, federasyonda alacağını bırakan hoca, 4 yıllık kur farkını talep etti. 500 bin Dolar’lık ceza şartını alamadığını söyledi. Tahkim Kurulu istediklerini reddetti. Seul’e giderken ‘TFF’den 5 aylık alacağımı alamadım’ diye açıklama yaptı. Kendisinin avukatı, 5 aylık tutar olan 275 bin Dolar’ın ödendiği ancak ekstre alınamadığı için böyle bir iddiada bulunuyor. Ben noterden nasıl değiştirmişim ihtarnameyi. 15 sene önce kesinleşmiş Tahkim Kurulu kararıyla bu parayı aldığın ortada. Bu hareket senin toplumda çizdiği filozofiye ne kadar yakışıyor” şeklinde konuştu.

“Organize suç tespit edilirse, suç duyurusunda bulunacağız”

Hakem raporu ve emsallerle ilgili açıklamalarda bulunduklarının altını çizen Mosturoğlu, “TFF’nin uygulaması, belli. Ben rapordan okudum. Otto Baric’e ahlaksız, rol yapıyor, numara yapıyor diyenler bunu deme hakları buluyor kendilerinde. Bu bence çifte standarttır. Beşiktaş’ın tezi bu olabilir. Hakkaniyetli rapor verilecektir. Mete Kalkavan’ın rapor ettiği husus, temsilci tarafından rapor edilmedi” dedi. Organize Şube, Terörle Mücadele ve İstihbarat’ın konuyla ilgili araştırmalarının sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Mosturoğlu, “Organize bir suç tespit edilirse, suç duyurusunda bulunulacaktır. Başlangıcı gördünüz. Burada alınacak her türlü maddi cezadan Tolga Zengin sorumludur. Tolga bir daha bu stada geldiğinde bu hareketleri yapamayacağını bilecek” dedi. Beşiktaş’ın açıklamalarının da karar sonrasında değişebileceğini söyleyen Mosturoğlu, “Beşiktaş’ın yaptığı açıklamaları, karar çıkması durumunda yapabileceğini sanmıyorum. Bunun ağır şartları var. Kurul kararını etkilemek için bu açıklamalar yapılıyor. Kötü örneklerin hepsinde Fenerbahçe üzerinden emsal ortaya atılması bitmelidir” açıklamasında bulundu.

“Her türlü maddi zarar nedeniyle Tolga Zengin’e dava açacağız”

Gözaltıların devam ettiğini medyadan takip ettiklerini söyleyen Mosturoğlu, “Bazı isimlerin dün akşamki maçta gözaltına alındığını öğrendik. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Robin van Persie dil çıkarmıştı ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu suç duyurusunda bulunmuştu. Ben de savcılıkta yanındaydım Van Persie’nin ve yaşananların futbolun doğasına aykırı olduğunu söylemişti. Bu olayların başlamasından sorumlu olan kişi Tolga Zengin’dir ve uğradığımız maddi zararlar nedeniyle kendisine dava açacağız” dedi.

Kumpasın sadece kendilerinin tespiti olmadığını da söyleyen Mustoroğlu, “Kumpas sadece bizim yaptığımız bir tespit değil. Bunu devletin en yetkili ismi söyledi. Bugün Anadolu Adliyesi’nde ciddi bir soruşturma var. Bunları sadece futbol rekabetiyle izah ediyorsak, durumun vahametini anlamamışız. Türkiye’de futbol, büyük kitleleri karşı karşıya getirmek için kullanılıyor terör örgütü tarafından. Bu, bize emniyetin ilettiği bir durumdur. Burada ciddi bir terör unsuru var, bunu oluşturanların ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet bize bunu iletti. Tribünlerdeki herkesin çok uyanık olması gerekiyor. Bunu sadece bir tribün olayı gibi görmeyelim” diyerek sözlerini tamamladı.