Selçuk Çebi, milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Ak Parti Trabzon milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrıldı.

Milli güreşçi Selçuk Çebi, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde Trabzon’dan Ak Parti milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’ndan sonra aktif güreşi bırakan Çebi, 2 yıl beden eğitimi ve spor öğretmenliği yaptıktan sonra Spor Bakanlığı’nda spor koordinatörü olarak göreve başlamıştı. Ardından beş yıl müşavir olarak görev yapan Selçuk Çebi, 2017 yılından bu yana da Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Ak Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan Çebi, yeni bir seçim sürecine girildiğini belirterek, “2015 seçimlerinde de Trabzon’dan aday adayı olduk, aynı zamanda o yıl 2016 Rio Olimpiyatları’na katılmak için hazırlanıyordum. 2018 seçimine giderken ülkemizin zor zamanlarda olduğunun bilincindeyiz ve barışın, dayanışmanın olması için bir arada olmalıyız. Daha güçlü bir Türkiye için milletimizin tek vücut olacağından ve bu zorlu günlerin üstesinden geleceğinden inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye için her türlü hizmete hazır olduğunu belirten Çebi, "Gerek spor kariyerim gerekse yöneticilik görevlerimde her zaman devletim ve milletim için çalıştım. Ülke sporuna önemli katkılar sağlamak adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Spor kariyerimde olduğu gibi siyasette de ülkeme, milletime hizmet çabasında olacağım, 2016 yılına kadar aktif sporcuydum ve spor yönetiminde de çeşitli görevlerde bulunarak Türk sporuna hizmet etmeye devam ettim. Ak Parti Trabzon Milletvekili aday adayı olarak hedefim, halkıma ve Türk sporuna daha büyük hizmetler ve destekler verebilmek için çok daha fazla çalışmaktır. Yapılması gereken ve ulaşılması gereken pek çok hedeflerimiz var. Öncelikli hedefimiz, çocuklar ve gençlerimize sahip çıkmak ve onların daha güvenli spor ortamlarında kalmalarını sağlamaktır. Spor alanında çeşitli projelerle desteklerimize devam edeceğim. Doğu Karadeniz bölgesi ve yakın illerde sporcular, spor kulüpleri, antrenörler ve diğer spor paydaşlarına hizmet vermek üzere planladığımız Trabzon Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezi’nin hayatına geçirilmesi için elimden gelen tüm desteği sağlayacağım. Her ne kadar spor yönetiminden Ak Parti Trabzon Milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış olsam da, siyasette de Türk sporuna, sporcusuna, çocuklarımıza ve gençlerimize desteklerim her zaman devam edecektir” dedi.

Musa Aydın’dan Çebi’ye destek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk sporunda ve güreşte ülkemizin göğsünü kabartan Çebi ile gurur duyduklarını belirterek, “Çebi, güreş hayatı boyunca ülkemizi pek çok uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmiş, bayrağımızı gururla göndere çektirmiş, üç kez dünya şampiyonluğu rekorunu elinde bulunduran ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından kendi sıkletinde dünyanın en iyi güreşçisi seçilmiştir. Kırılması güç rekorların altına imza atan Çebi, her ne kadar 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarından sonra aktif güreşi bırakmış olsa da, spor yönetimindeki hizmetlerine devam etmiştir. Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren başarılarına spor yönetiminde de devam ederek, Türk sporu için önemli pek çok çalışmalar yapılmasına vesile olmuştur. Ülkemiz için Türk sporu için her zaman önemli çalışmalar ve görevlerin üstesinden geleceğinden hiç kuşkum yoktur. Ak Parti Trabzon Milletvekilliği Aday Adaylığı için çıktığı bu yolda başarılı olup, ülkemize ve Türk sporuna daha iyi hizmetler ve destekler sağlayacağına yürekten inanıyor, Çebi’ye bu önemli süreçte başarılar dilerim. Bu vesileyle bir kez daha Çebi’nin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu