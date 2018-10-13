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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:11

Selçuk-Manisa etabının 1.’si Alvaro Jose oldu

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 5. etabı olan Selçuk-Manisa Etabını Quick Step Floors Takımı’ndan Alvaro Jose kazandı.54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 5. etabı olan Selçuk-Manisa...

Selçuk-Manisa etabının 1.'si Alvaro Jose oldu
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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 5. etabı olan Selçuk-Manisa Etabını Quick Step Floors Takımı’ndan Alvaro Jose kazandı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2018) 5. etabı olan Selçuk-Manisa etabı Selçuk Hükümet Meydanı’ndan başladı. Toplam 20 takımdan 138 sporcunun yer aldığı turun beşinci etabında bisikletçiler 137 kilometre pedal çevirerek Manisa Valilik binası önündeki finiş noktasına ulaştı.

TUR 2018’in beşinci etabı olan 137 kilometrelik Selçuk-Manisa etabını 3 saat 15 dakika ve 12 saniye ile ilk bitiren Alvaro Jose oldu. Jose’nin ardından ikinciliği Katusha takımından Naka Naas, üçüncülüğü Trek- Segfredo takımından John Uegelkolf aldı. Etabın ardından Manisa Valiliği önünde ödül töreni düzenlendi. Sırasıyla ödülleri Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

Ayrıca törene Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir ve Yunusemre Belediye Başkan Vekili Gürkan Koyuncu da katıldı.
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