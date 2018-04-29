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29 Nisan 2018 Pazar 20:25

Şenol Güneş forvete Babel’i geçirdi

Galatasaray deplasmanında 35. dakikada Negredo’nun sakatlanmasıyla oyuna Lens dahil olurken, Beşiktaş’ta forvete Hollandalı futbolcu Ryan Babel geçti.

Şenol Güneş forvete Babel'i geçirdi
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Galatasaray deplasmanında 35. dakikada Negredo’nun sakatlanmasıyla oyuna Lens dahil olurken, Beşiktaş’ta forvete Hollandalı futbolcu Ryan Babel geçti.

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk yarıda iki takım da sakatlık nedeniyle birer oyuncu değiştirdi. 21. dakikada Galatasaray’da Mariano oyuna devam edemezken yerini Linnes’e bıraktı. Beşiktaş’ta ise İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, 35. dakikada sakatlanarak Lens’le yer değiştirdi. Bu değişikliğin ardından Beşiktaş’ta forvete Hollandalı futbolcu Ryan Babel geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş, yedek kulübesindeki forvet oyuncuları Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in yerine Lens’i oyuna dahil etti.
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