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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:11

Şenol Güneş karar aşamasında

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.

Şenol Güneş karar aşamasında
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hayli yıpranan tecrübeli teknik direktör, sezon sonunda kariyerini noktalama kararı almayı düşünüyor. Ancak Güneş’i bu kararında en çok etkileyen ise, Beşiktaş Yönetimi’nin derbide yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın kalanına çıkmama kararı alması. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Şenol Güneş’e destek olarak böyle bir karar alması nedeniyle, Şenol Güneş, Beşiktaş’taki kariyerini sürdürmek de istiyor. Kalan 3 haftanın ardından yönetimle bir görüşme yapacak olan Güneş’in, nasıl bir karar alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.

Beşiktaş B planı yapmadı

Şenol Güneş’in görevden ayrılıp takımın başına Abdullah Avcı’nın geçeceği iddiaları olmasına karşın, siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş’in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Şenol Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek, son kararını açıklamayı planlıyor.
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