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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:17

Şenol Güneş: “Kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik”

Atiker Konyaspor ile karşılaşan ve Konya’dan 2-2’lik berabere kalan Beşiktaş’a Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada kazanabilecekleri bir maçtan 2 puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.Spor Toto Süper Lig’...

Şenol Güneş: 'Kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik”
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Atiker Konyaspor ile karşılaşan ve Konya’dan 2-2’lik berabere kalan Beşiktaş’a Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada kazanabilecekleri bir maçtan 2 puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’ in 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına Batman’da hain terör saldırısı sonucu şehit olan askerlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, maçtan galip ayrılabileceklerini ancak 2 puan kayıpla döndüklerini ifade etti. Güneş, “Yurtdışından Malmö’den buraya direkt geldik. Konyaspor’un tesislerinde idman yaptık, kendilerine teşekkür ediyoruz, ilgilendiler. Sahaları da tesisleri de mükemmel. Konyaspor’un hem taraftarı var hem tesisi var hem de iddialı olabileceğini düşünüyorum. Bugün için de onları tebrik ediyorum. Şartlar ne olursa olsun 1 puan almak onlar için sevindirici. Ama 10 kişi kaldığımız için belki üzülmüş olabilirler ama biz de üzülüyoruz çünkü biz de kazanabileceğimiz maçta 2 puan kaybettik. Kaldı ki sayısal eksiklik olsun olmasın bizim her maçı kazanmak için oyun anlayışımızı yansıtmamız gerekiyor ve ilk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra daha karakter ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

“Bu takım şampiyon olabilecek bir takım”

Beşiktaşlı futbolcuların sunduğu oyundan memnun olduğunu dile getiren Güneş, takımının şampiyon olabilecek güçte olduğunu ifade etti. Güneş, “Bütün oyuncuları tebrik ediyorum bu karakterden dolayı. İlk yarıda aslında iyi başlamıştık. Sert hamleler karşısında bizim Vida’nın sert bir girişi oldu. Daha sonra o denge bozuldu. Hücuma yavaş çıktık. Rakibin de sağ taraftan geldiğini ve uzun toplar sonrası Yatabare’nin atılan topla atak yapmaya çalıştığını biliyorduk. Ama maalesef penaltıdan yediğimiz gol de yine sağ taraftan Skubic’i kaçırarak oldu. Daha sonra bu konuda daha tedbirli oynadık. Pozisyonlar bulduk, goller de bulduk ama rakip de son dakikada bütün oyuncular geri geldi sonra bir yığılma oldu. Adam paylaşımında hata oldu ve golü buldular. Rakip de üzülmüştür ama biz daha fazla üzüldük. Beşiktaş olarak, şampiyon olmak isteyen bir takım olarak 2 puan kayıpla ayrılıyoruz. Malmö’de 3 puan kaybettik, moral kaybettik. Burada da 2 puan kaybederek ayrılıyoruz. Ama oyuncularımızın oynadığı oyun itibariyle on kişi kaldıkları anlayışı, kazanma ruhunu oyun karakterini devamlı görmek istiyoruz. Bu takım şampiyon olabilecek bir takım, o güçte olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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