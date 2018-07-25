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25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:16

Şenol Güneş: "Rakibe saygı duyuyoruz"

UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Tolga Zengin açıklamalarda bulundu. Güneş, rakibe saygı duyduklarını belirtirken, Tolga Zengin de iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş: 'Rakibe saygı duyuyoruz'
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UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve Kaptan Tolga Zengin açıklamalarda bulundu. Güneş, rakibe saygı duyduklarını belirtirken, Tolga Zengin de iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

B36 Torshavn maçı öncesi basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Rakibimiz bazı resmi maçlar oynadı ama bizim ilk resmi maçımız. Nüfusu az olan bir ülkenin takımı ama iyi sonuçlar alarak bize rakip oldular. Bizi zor bir maç bekliyor. Agresif ve disiplinli bir takım. Rakibe saygı duyarak oynayacağız. Umarım tur için iyi bir sonuç alırız. Sezonu açalı bir ay olmadı. Öncelikle hazır oyuncuları değerlendireceğiz. Sahadaki herkes Beşiktaş’ın oyuncusu tabi ki aramızda olmayanlar var ama teslim olacağız anlamına gelmez. Tüm oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

Tolga Zengin: "Kağıt üzerinde favoriyiz"

Bu karşılaşmada favori olduklarını söyleyen Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin ise, "Avrupa ayağındaki ilk maçımız. Kağıt üzerine favoriyiz ama bu tür maçlar hafife alınmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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