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24 Temmuz 2018 Salı 19:21

Serdar Kesimal’dan Mesut Özil’e destek

Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı eleştirilere maruz kalan ve Almanya Milli Takımı’nda oynamama kararı alan Mesut Özil’e futbola Almanya’da başlayan gurbetçi futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe ve milli takımın...

Serdar Kesimal'dan Mesut Özil'e destek
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Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından ırkçı eleştirilere maruz kalan ve Almanya Milli Takımı’nda oynamama kararı alan Mesut Özil’e futbola Almanya’da başlayan gurbetçi futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcusu Serdar Kesimal’dan destek geldi. Serdar Kesimal, “Mesut dik duruş sergiledi. İnşallah bu kararı gurbetçilerimize olumsuz yansımaz” dedi.

Altınordu Spor Okulu’nun davetlisi olarak Düzce’ye gelen Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcusu Serdar Kesimal, minik oyuncularla bir araya geldi. Minik futbolcuların sorularını cevaplandıran Serdar Kesimal, futbol okulu oyuncuları ile fotoğraf çektirdi.

Ardından açıklama yapan Serdar Kesimal, Türk futbolunun düşüşüne yönelik olarak, "Özümüze dönmemiz gerekiyor. Avrupa’daki gibi futbolcu yetiştirebilirsek altyapıya önem vermemiz gerekiyor. En büyük sorun bu” dedi.

Gurbetçi futbolcuların başarılı olmasını ancak Türkiye’deki futbolcuların başarısızlığına da değinen Serdar Kesimal, “Büyük kulüplerimizde destek olmak zorunda yoksa tek bir kulübümüzün alt yapı çalışması ile bu olamaz. Gençlerimize güvenmemiz gerek” dedi.

Mesut Özil’in Alman Milli Takım formasını giymeyeceğini açıklamasına da değinen Serdar Kesimal, Mesut Özil’e destek oldu. Serdar Kesimal, “Dik duruş sergiledi. Avrupa da maalesef ırkçılık revaçta. Almanya’da yanlış tutum sergiledi. Mesut Özil yapması gerekeni yaptı. İnşallah bu durum yakın zamanda oradaki gurbetçilerimize etkileyecek bir boyuta gelmez” diye konuştu.
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