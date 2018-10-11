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11 Ekim 2018 Perşembe 17:29

Şerife Bacı At Yarışları 25 Ekim’de başlıyor

Türk Tiyatrosunun önemli eserlerinden Kastamonulu İlyas İlbey ve eşi Yasemin İnce Kastamonu’ya gelerek, Şehit Şerife Bacı adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından Ankara’da bu yıl ilki düzenlenecek yarışa il protokolünü ve Kastamonu halkını...

Şerife Bacı At Yarışları 25 Ekim'de başlıyor
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Türk Tiyatrosunun önemli eserlerinden Kastamonulu İlyas İlbey ve eşi Yasemin İnce Kastamonu’ya gelerek, Şehit Şerife Bacı adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından Ankara’da bu yıl ilki düzenlenecek yarışa il protokolünü ve Kastamonu halkını davet etti.

5 Ekim saat 16.00’da Ankara Hipodromu’nda düzenlenecek yarış hakkında bilgi veren Sanatçı ve aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi İlyas İlbey; “Bu ulusal bir yarış. Tüm ülkeye hitap edecek ve TJK TV’de naklen yayınlanacak. Bu vesileyle de yarış öncesi ve sonrası canlı yayınlar, röportajlar yapılarak hem Şehit Şerife Bacı’yı hem de Kastamonu’yu tanıtmak için çabalayacağız. Şehit Şerife Bacı Kastamonu’nun bir değeri. İlimizi tanıtma fırsatımız doğacak. Bu yarışta kazananlara yaklaşık 600 bin TL ödül dağıtımı olacak. Bir o kadarda tanıtıma harcama yapılacak. Buraya gelmemizdeki amaçta, Valimizi, Belediye Başkanımızı, Ticaret Odası Başkanımızı, şehrimizin ileri gelenleri ve halkı davet etmek. Hep beraber bu değerimize sahip çıkarak, yükseltelim. Sadece manevi destek bekliyoruz. Kastamonu olarak o gün orada olalım. Bu yarış ilki olacak ve bundan sonrada geleneksel hale gelecek. Türkiye Jokey Kulübü tarafından yarış programına alındı” dedi.

“At yarışı yapanlara destek veriyoruz”

Daday’ın at yarışlarında ön plana çıkma çabalarına da değinen İlbey; “Biz Türkiye Jokey Kulübü olarak her tarafta düzenlenen bu tür yarışlara destek veriyoruz. Daha önceden de Kastamonu’da düzenlenen at yarışlarına destek verdik. Bu tür yarışlar için kulübümüze talepte bulunurlarsa, destek oluruz” şeklinde konuştu.

“Şerife Bacı Kastamonu’nun bir değeridir”

Manevi destek beklediklerini vurgulayan İlyas İlbey; “Şerife Bacı Kastamonu’nun bir değeridir. Hazır biz bu yarışmayı tertiplenmişken, gelin bize manevi destek verin. Ayrıca orada yöresel ürünlerimizi sergileyip, Kastamonu’yu tanıtalım. Hipodroma binlerce insan geliyor. Onlara Şehit Şerife Bacı’yı ve Kastamonu’yu tanıtmak istiyorum. Kastamonu kamuoyu da sahip çıkarsa, bu Kastamonu için bir değer olur” ifadelerini kullandı.
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