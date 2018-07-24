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24 Temmuz 2018 Salı 15:37

Sezgin Coşkun yeniden Eskişehirspor’da

Deneyimli savunma oyuncusu Sezgin Coşkun kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.

Sezgin Coşkun yeniden Eskişehirspor'da
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Deneyimli savunma oyuncusu Sezgin Coşkun kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eskişehirspor, eski oyuncusu Sezgin Coşkun’u renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol tesislerimizde Kulüp Başkanımız Halil Ünal ve Sportif Direktörümüz İzzet Erdoğan ile bir araya gelen Sezgin Coşkun, kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor’lu yapan sözleşmeye imza attı. Oyuncumuza tekrardan aramıza hoş geldin diyor, kulübümüzde başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Sakaryaspor forması giyen 33 yaşındaki Sezgin, 2007-2008 sezonundan 2016-2017 dönemine kadar 9 yıl boyunca Eskişehirspor formasını giymişti.
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