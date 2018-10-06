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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:01

Sinan Vardar: “Şenol Güneş, Beşiktaş’ın şansı”

Beşiktaş Eski Yöneticisi Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın son durumuyla ilgili konuştu. Vardar, Şenol Güneş’in çok önemli bir hoca olduğunun altını çizdi. Vardar, transferde de yaşlı oyuncuların alınmaması gerektiğini söyledi.

Sinan Vardar: 'Şenol Güneş, Beşiktaş'ın şansı”
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Beşiktaş Eski Yöneticisi Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın son durumuyla ilgili konuştu. Vardar, Şenol Güneş’in çok önemli bir hoca olduğunun altını çizdi. Vardar, transferde de yaşlı oyuncuların alınmaması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş Eski Yöneticisi Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın son durumuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş’in Beşiktaş için çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Vardar, “Beşiktaş’ın hiç kaybetmeyeceği bir isim Şenol Hoca. Çok önemli işler yapıyor. Kamuoyunu aydınlatması, iyi mesajlar vermesi çok önemli. İyi bir kadrosu ve iyi bir hocası var Beşiktaş’ın. Ancak yaş ortalaması biraz yüksek. Ben altyapılara önem veren birisiyim. Beşiktaş’ın mutlaka bu takımı gençleştirmesi lazım. Bu kadroda 3 tane çok koşan genç ve yetenekli isim olursa, bu takımın tadından yenmez” diye konuştu.

“Şampiyonluk 3 takım arasında olur”

Beşiktaş’ın yaş ortalamasının yüksek olduğunu söyleyen Sinan Vardar, “Transferleri yönetim yaptığı için bu durum takımın yaş ortalamasının yükselmesine neden oldu. Ljajic çok yetenekli bir oyuncu ancak mücadele gücü biraz düşük. Ancak top ayağına geldiğinde iyi işler yapıyor. Tolgay ve Oğuzhan var takımda. Onlar da çok formsuz ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz” dedi. Bu sezon lig yarışının 3 takım arasında geçeceğini sözlerine ekleyen Vardar, “Bu sene şampiyonluk 3 takımın arasında geçer. Trabzonspor çok arkalarda kaldı, Başakşehir de çok iyi değil. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçecektir şampiyonluk yarışı” ifadelerini kullandı.

“Barcelona 12-15 yaş arasında oyuncu aldı”

Altyapılara yatırımda devletin rol oynaması gerektiğini sözlerine ekleyen Sinan Vardar, “Altyapılara yatırım devletin işi. Yukarıdan başlayarak büyük bir reform lazım. Kulüplerin durumu iç açıcı değil. Kulüplerde müthiş bir ekonomik kriz var. Eskişehir olsun, Karşıyaka olsun birçok kulüp batma noktasında. Bundan sonra kulüpler mutlaka altyapıya dönüp kendisi yetiştirmeli. Yabancı transferini serbest bırakılsın ama yaş limiti koymak lazım. Bugün Barcelona 70 tane futbolcu transfer etti ancak 12 ile 15 yaş arasında. Biz de 35 yaşı tercih ediyoruz. Bunun sona ermesi lazım” diyerek sözlerini tamamladı.
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