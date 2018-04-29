‘Sınırlı dostluk’ maratonu!

Edirne’de, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve şehitler anısına koşulan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’na, Yunanistan’ın kararları damga vurdu. Önceki yıllarda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyona...

Edirne’de, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve şehitler anısına koşulan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’na, Yunanistan’ın kararları damga vurdu. Önceki yıllarda Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyona bu yıl Yunanistan hükümeti, Kastanies Sınır Kapısı’nı açmadı ve sporcularını maratona göndermeyerek skandal kararlara imza attı.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) organizasyonunda, Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde bu yıl, 4’üncüsü düzenlenen ve şehitler anısına koşulan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu koşuldu.

“Zannediyorum herhalde içinde bulundukları ruh halinden dolayı katılmadılar”

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, İHA’ya yaptığı açıklamada, 500 sporcu ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu maratonla ilgili tabi Yunanistan’a gerekli davetlerde bulunduk. Hatta ilk önce katılacaklarını söylediler. Zannediyorum herhalde içinde bulundukları ruh halinden dolayı katılmadılar. Biz yine de her şeye rağmen spor dostluktur, kardeşliktir, barıştır diyoruz” dedi.

Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de “Özünde yapmış olduğumuz mücadele şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatma mücadelesi bugün ki etkinliğinde bu mücadeleye katkı vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sınır kapısını açmadılar, sporcu göndermediler”

Her yıl Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan işbirliğiyle gerçekleştirilen yarı maraton rotası, bu yıl Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle değiştirildi. Yunan hükümeti geçmiş yıllarda Kastanies Sınır Kapısı güzergahını açmazken, Yunanistan Federasyonu da sporcularını da maratona göndermeyerek, spor camiası adına skandal kararlara imza attı.

“Renkli görüntülere sahne oldu”

Türk-Yunan-Bulgar Dostluk Grubu (TUYUB) Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 500 atlete ev sahipliği yaparken, maraton birbirinden renkli görüntülere de sahne oldu. Maratona 60 yaş üzeri birçok maratoncu katılırken, bir atlet spora farkındalık oluşturmak için takım elbisesi ile koştu.

“Yunan hattından geri döndüler”

Tarihi Selimiye Camii önünden saat 09.30’da start alan yarış öncesi atletler Edirne Belediye Bandosu eşliğinde çalınan müziklerle motive oldu. Edirne’nin farklı destinasyon alanları koşularak, Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşan atletler, Kastanies Sınır Kapısı önünde bulunana serbest bölgeden dönüş yaparak tekrar Selimiye Camii önünde sonlanan güzergahta 21 kilometrelik parkuru tamamladı.

“Abla-kardeş altın madalyaya uzandı”

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve şehitler anısına koşulan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’nda erkekler kategorisinde, 1 saat 12 dakika 44 saniye 58 salise derecesiyle Hasan Turgut birinci oldu. 1 saat 15 dakika 47 saniye 60 saliselik derecesiyle Maksune Demir ikinci, 1 saat 17 dakika 1 saniyelik derecesi ile Argachew Assefa Tola da üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise 1 saat 28 dakika 45 saniye 13 saliselik derecesi ile Duygu Boyan Turgut birinci oldu. 1 saat 34 dakika 39 saniye 56 saliselik derecesi ile Jale Başak ikinci, 1 saat 39 dakika 30 saniye 12 saliselik derecesi ile de Rachel Overnington üçüncü oldu.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve yaklaşık 500 sporcunun katıldığı ‘Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu’na kadınlar ve erkekler kategorisinde abla-kardeş oldukları bildirilen Duygu Boyan ve Hasan Turgut birincilik kürsüsüne beraber çıktı.