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01 Mayıs 2018 Salı 13:12

Sivasspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir hazırlıklarının sürdüğü antrenman öncesi yaptığı açıklamada, sadece futbolu düşenin iyi bir takım olduklarını söyledi.Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği şampiyonluk...

Sivasspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı
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Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir hazırlıklarının sürdüğü antrenman öncesi yaptığı açıklamada, sadece futbolu düşenin iyi bir takım olduklarını söyledi.

Sivasspor, deplasmanda karşı karşıya geleceği şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir müsabakası hazırlıklarına başladı. Bugün Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretindeki antrenmana sakatlığı süren Dyakov katılmadı. Isınma ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile devam etti. İdman öncesi genç taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Sivasspor’un yıldız oyuncusu Robinho taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamladı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, sadece futbolu düşünen iyi bir takım olduklarını belirterek, "Gençlerbirliği maçındaki galibiyet bize büyük mutluluk verdi. Özellikle Trabzonspor maçından sonra üst üste alınan 2 galibiyet, oyuncularımızın performans ve coşkusunu arttırdığı gibi bizim isteğimizi de arttırdı. Önümüzde Başakşehir maçı var. Şampiyonluğa aday bir takım. Birlikte oynama alışanlıkları var. Hocaları ile birlikte çalışma alışkanlıkları var. İyi bir takım. Bireysel yıldızları da var. Rakibin eksikliklerini nasıl değerlendirebiliriz diye çalışıyoruz. Artıları ile ilgili de önlem alma planlarımız var. Biz sadece futbolu düşünen iyi bir takımız. Bu düşüncelerimizi sahaya yansıtıp galibiyet ile dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
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