Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.Sivasspor’un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira dos Santos İstanbul’a geldi. Ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız futbolcu kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.
Sivasspor, Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.Sivasspor’un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira...