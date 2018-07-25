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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:59

Sivasspor, Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.Sivasspor’un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira...

Sivasspor, Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan kiraladığı Douglas Pereira dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Sivasspor’un 1 yıllık kiralanması konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira dos Santos İstanbul’a geldi. Ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız futbolcu kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.
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