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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:00

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul’da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde...

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
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Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul’da yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

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