SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 18:42

Sivasspor hazırlık karşılaşmasında Boluspor’a yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’a 3-1 mağlup oldu.

Sivasspor hazırlık karşılaşmasında Boluspor'a yenildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’a 3-1 mağlup oldu.

Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde devam eden Sivasspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Özgür Yankaya yönetirken yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Süleyman Özay yaptı.

Boluspor’un 3-1 kazandığı karşılaşmada Sivasspor’un golünü Mert Hakan Yandaş atarken, Boluspor’un gollerini ise Guido Koçer, Vitaly Dyakov kendi kalesine ve Sinan Akaydın kaydetti. Kırmızı-beyazlı ekip kampta daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Tractor Sazi ile 1-1 berabere kalmış, Sebail’i ise 2-1 mağlup etmişti. Sivasspor kamptaki son hazırlık maçında 26 Temmuz’da Eskişehirspor ile karşılaşacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku