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18 Kasım 2017 Cumartesi 20:48

Sivasspor, İstanbul’da kampa girdi

Süper Lig’in 12. haftasında yarın akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Demir Grup Sivasspor, Wyndham Grand Kalamış Hotel’de kampa girdi.

Sivasspor, İstanbul'da kampa girdi
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Süper Lig’in 12. haftasında yarın akşam deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Demir Grup Sivasspor, Wyndham Grand Kalamış Hotel’de kampa girdi.

D.G. Sivasspor, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’da kampa girip, maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba, takım ile yakından ilgilenilmesine ve kaliteli hizmetten dolayı Otel Genel Müdürü Mustafa Alparslan’a teşekkür etti. Geleneksel "Hoş geldin pastası" kesildikten sonra otel yetkilileri kırmızı-beyazlı takıma başarılar diledi.

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