SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 21:40

Sivasspor, Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna...

Sivasspor, Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Demir Grup Sivasspor geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev’den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka’yı yeniden renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 21 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku