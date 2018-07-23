Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip bonservisi Barcelona’da bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı. Sivasspor’un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya’nın Sao Paulo Kulübü’nden Barcelona’ya 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Barcelona’da sadece 8 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız İspanya’nın Sporting Gijon ve Portekiz’in Benfica takımlarına kiralanmıştı. Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin Bolu’daki kampına katılacağı öğrenildi. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.
Sivasspor’a Barcelona’dan yıldız
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.