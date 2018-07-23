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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:58

Sivasspor’a Barcelona’dan yıldız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Sivasspor'a Barcelona'dan yıldız
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona’dan Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira Dos Santos ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip bonservisi Barcelona’da bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Pereira Dos Santos ile anlaştı. Sivasspor’un 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı Douglas 2014-15 sezonunda Brezilya’nın Sao Paulo Kulübü’nden Barcelona’ya 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Barcelona’da sadece 8 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız İspanya’nın Sporting Gijon ve Portekiz’in Benfica takımlarına kiralanmıştı. Başarılı defans oyuncusunun kırmızı-beyazlı ekibin Bolu’daki kampına katılacağı öğrenildi. Kariyerinde 210 maça çıkan Douglas 13 asist yaparken 12 gol kaydetti.
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