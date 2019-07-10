Slovenya'dan Şampiyonluk

Slovenya'da organizasyonu yapılan At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım olarak Türkiye'yi temsil etmek için katılan takımımız birinci oldu. Grup yarışmaları haricinde bir de münferit olarak yapılan yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalarda da aynı şekilde ilk üçte Türkiye yer alarak büyük beğeni ve takdirlerin toplanmasına neden oldu. Hem grup hem de münferit yarışmalarında birincinin adı ve ülkesi değişmedi.

05-07 Temmuz

Bu sene düzenlenme tarihi 05-07 Temmuz 2019 olarak belirlenen At Terbiyesi Balkan Şampiyonasında Milli takımımız birinci oldu. Milli takımımız Slovenya sınırlarında organizasyonu yapılan yarışma için uzun zamandır emek veriyordu. Çalışmalara uzun süre önce başlanan ve ustalık gerektiren bir alan olmasından dolayı Türkiye'nin atalarından gelen spora bakış açısı da oldukça olumluydu. Takımdaki her yarışmacı ayrı antrenörler tarafından yetiştirildi. Soluksuz bir şekilde yarışmaya hazırlanan takım bu çalışmalarının sonucunu aldı. Yarışma detaylarına bedava canlı maç izle seçeneğinden kolaylıkla ulaşılabilir. Ayrıca justin tv izle şeklinde arama da yapılabilir. Bu konudaki istatistik değerlerine ise www.tipobet1.tv üzerinden erişim seçeneği de mümkündür.

Sporcularımız

Milli takımda yer alan sporcularımız arasında Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik yer aldı. Milli takım olarak elde edilen başarı başlı başına bir gurur kaynağı iken aynı zamanda münferit olarak yapılan yarışmalarda da oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıktı. Melis Akçakayalıoğlu, Begüm Bulguroğlu ve Ela Civelek isimli katılımcılarımız da münferit yarışmalar sonucunda ilk üçe isimlerini yazdırdılar. Birçok beceri ve uzun çalışmaların sonucu olan bu durum bir çok takdirin toplanmasına da neden oldu.

Slovenya Ve Yunan Rakipler

Yarışmaların başında ev sahipliği yapan Slovenya oldukça favori takım olarak görülmeye başlanmıştı. Aynı şekilde Yunanistan'dan çıkan takım da bu konuda usta isimler ile yarışacağından dolayı birçok başarı beklentisi ile yarışmaya katıldı. Rakiplerinin güçlü olması karşısında konsantresini kaybetmeyen ve strese girmeden yarışan takımımız güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı. Şampiyonluk kesinleştikten sonra ise hem rakipleri hem de katılımcılar tarafından alkışlandılar. bein sports izle yazarak detaylara erişim sağlayabilirsiniz.