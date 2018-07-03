Sokağa Sahip Çık-33 Basketbol Turnuvası başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sokağa Sahip Çık-33 Basketbol Turnuvası’ büyük katılımla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından desteklenen maçlar Şair Nedim, Kenan Onuk, Taştepe ve Sefaköy Kültür Parkları olmak üzere hafta sonu 4 bölgede gerçekleştirildi. Küçükçekmeceli gençlerin kıyasıya bir mücadele sergilediği maçlarda üç kişilik iki takım standart bir yarı saha içerisinde birbirleri ile karşılaştı. 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile sona erecek olan ‘Sokağa Sahip Çık - 33 Basketbol Turnuvası’na 4 bölgede 46 takımdan 182 sporcu katılım gösterdi.

“15 Temmuz’da gençler destan yazdı”

Maçlarda başarı elde eden gençleri tebrik eden Temel Karadeniz birlik mesajı verdi:

“15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıydı. 15 Temmuz gecesi geleceğimiz olan gençlerimiz ülkeye, millete, bayrağa sahip çıktı. Türkiye’yi hain planlardan kurtardı. Bir kahramanlık destanı yazdı. Böyle gençlerimiz oldukça bu ülke hiçbir zaman bölünmeyecek. Bir olmaya devam edecek. Şimdi tekrar sokağa iniyorlar. Bu sefer spor için sokakta sahada ter döküyorlar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman gençlerimizin yanında ve yardımcısı olmaya devam edeceğiz. ”

Başarılı olanlar şampiyonada ter dökecek

Sokağa Sahip Çık- 33 Basketbol Turnuvası’nda başarılı olan takımlar 27-30 Temmuz tarihilerinde Burdur ilinde düzenlenen Uluslararası Göller Festivali’nde gerçekleşecek 33 Basketbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. 15-17 yaş ve 18 yaş üstü sporcuların katılım gösterdiği turnuvada son etap maçları, 7-8 Temmuz tarihilerinde Cennet Antikalar Park, Soyak Olympıa Kent, İkitellispor ve Temapark’da oynanacak. İlk etapta kategorilerinde dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt ve Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Genel Sekreteri Murat Özyer tarafından madalya ve hediyeleri verildi.

8 farklı bölgede gerçekleştirilecek olan Sokağı Sahip Çık-33 Basketbol Turnuvası heyecanlı, kentsel ve yenilikçi bakış açısı ile 3x3 Basketbol, dünyanın her yerinde oynanan farklı formatlardaki 33 sokak basketbolundan esinlenerek geliştirildi.