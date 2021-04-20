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20 Nisan 2021 Salı 17:52

Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü Radarına Aldı

Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü Radarına Aldı
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Son dakika transferi! Galatasaray ünlü golcüyü radarına aldı… Spor Toto Süper Lig’in en iddialı takımlarından birisi olan Galatasaray, son zamanlarda düşen performansı nedeni ile şampiyonluk ihtimalini düşürmüştü. Yeni bir gelişme ile gündeme gelen takım, ara transfer döneminde yeni birçok isimle anlaşmıştı. Yaz transferleri için de şimdiden planlamalara başlanan takımda başarılı futbolcu arayışları devam ediyor. Galatasaray, ünlü bir futbolcuyu hedefine aldı ve anlaşma sağlamayı istiyor. İşte Galatasaray’ın transfer sezonuna damga vuracak yeni golcüsü…

Spor Toto Süper Lig’de Safirbet mücadele eden Galatasaray, son karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile berabere kalmıştı. 1 – 1 biten maçın sonucunda sarı kırmızılı takım, 3 haftadır herhangi bir galibiyet yaşamadı. Beraberlik ile birlikte 62 puan olan takım, galibiyet hasreti yaşıyor.

Galatasaray takımı hala 34. Haftada aldığı beraberlik sonucunun şaşkınlığını üzerinden atamıyor. Galibiyet hasreti yaşayan takım, Safirbet Giriş kadrosuna bazı eklemeler yapmaya hazırlanıyor. Başarılı takım son 3 haftalık maç sürecinde toplamda 8 puan kaybetti. Çaykur Rizespor ve AtakaşHatayspor karşısındaki yenilgiler Galatasaray’ı oldukça derinden sarstı. Son hafta gelen beraberlikle de 2 puan kaybeden takım galibiyete hasret kaldı.

Beşiktaş’ın aldığı galibiyet ile birlikte sarı kırmızılı takım zirveden iyice uzaklaştı. Safirbet Üyelik Diğer bir yandan ise takımdaki oyunculardan gelen haberler de oldukça moral bozucu. Sezona başlarken oldukça iddialı olan takım, yeni sezona birçok yeni transfer ile adım atmıştı. Ancak istenilen başarı henüz yakalanamadı.

Galatasaray’ın Yeni Transferi JoaoPedro

Galatasaray yönetiminde oyuncular ile teknik kadro arasında gerilim bulunuyor. Ancak transfer çalışmaları yapan takımın yeni gündeminde bir forvet oyuncusu bulunuyor. Sarı kırmızılı takım yeni transferi için oynadığı Cagliari takımından ayrılacak olan JoaoPedro’yu düşünüyor.

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