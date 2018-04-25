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25 Nisan 2018 Çarşamba 23:20

Sovyetlerin efsaneleri kar üstünde futbol oynadı

FIFA 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’da organizasyonlar öncesi tanıtım etkinlikleri sürüyor. Soçi’de Sovyetlerin futbol efsaneleri deniz seviyesinden 2 bin 644 metre yükseklikte kar üstünde futbol oynadı.

Sovyetlerin efsaneleri kar üstünde futbol oynadı
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FIFA 2018’e ev sahipliği yapan Rusya’da organizasyonlar öncesi tanıtım etkinlikleri sürüyor. Soçi’de Sovyetlerin futbol efsaneleri deniz seviyesinden 2 bin 644 metre yükseklikte kar üstünde futbol oynadı.

FIFA 2018’e ev sahipliği yapacak olan Rusya’da organizasyondan 50 gün öncesinde önemli bir etkinlik düzenlendi. Soçi’de bulunan ve 2014’te Soçi Kış Olimpiyatları’nın gerçekleştirildiği deniz seviyesinden 2 bin 644 metre yükseklikte bulunan olimpiyat parkında, Sovyetlerin efsane futbolcuları gösteri maçı yaptı. Sovyetlerin önemli futbol efsanelerinden olan ve Rusya’nın 2018 Dünya Kupası elçisi olan Evgeny Lovchev’in de oynadığı hazırlık maçı 15’er dakika 2 devre olarak oynandı. Yarım saat süren futbol müsabakası 3-3’lük skorla sona erdi. Organizasyonda çocukların, gençlerin, öğrenci ve Rus halkının katılımı yoğun oldu. Kar üstünde yapılan müsabakada güzel görüntüler ortaya çıktı.
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