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01 Mayıs 2018 Salı 10:20

Sow, golcü kimliğine kavuştu

Bursaspor’un Senegalli yıldızı Moussa Sow, çıktığı son 3 maçta 3 gole imzasını atarak golcü kimliğine kavuştu. Sakatlığının ardından gerçek seviyesine dönmesinin zaman aldığını ifade eden Sow, "Her zaman daha iyisini yapmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

Sow, golcü kimliğine kavuştu
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Bursaspor’un Senegalli yıldızı Moussa Sow, çıktığı son 3 maçta 3 gole imzasını atarak golcü kimliğine kavuştu. Sakatlığının ardından gerçek seviyesine dönmesinin zaman aldığını ifade eden Sow, "Her zaman daha iyisini yapmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 39’a yükseltti. Karşılaşmada Bursaspor adına açılış golünü kaydeden Senegalli yıldız Moussa Sow, yeşil-beyazlı forma altındaki 3. golüne de imzasını attı.

Son 3 maçta 3 gol attı

Bursaspor formasıyla ligde çıktığı ilk 6 maçta skora katkı sağlayamayan ve eleştirilerin odak noktasında yer alan Sow, son 3 maçta ise bambaşka bir kimliğe büründü. 32 yaşındaki oyuncu, son oynanan Göztepe, Karabükspor ve Konyaspor maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

"Daha iyisini yapmaya çalışıyorum"

Konyaspor maçının kafalarını biraz daha rahatlatmak için önemli bir karşılaşma olduğunu ifade eden Sow, "Çünkü uzun süre kazanamadığımız belli zamanlar olmuştu. Kazanmış olmaktan dolayı mutluyuz. Mustafa Hoca takıma bir şeyler katabilen bir hoca oldu. Paul Le Guen’in de yaptığı işleri unutmamak lazım. Şu anda bir hocamız var ve iyi işler yapıyor. Umarım sezon sonuna kadar onunla devam ederiz. Herkesin benim niteliklerimi tanıdığını düşünüyorum. Sakatlık yaşadım ve gerçek seviyeme dönmem biraz zaman aldı. Her zaman daha iyisini yapmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu benim özgüvenim için, takım için ve takım arkadaşlarım için çok önemli. Şu anda da daha iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.
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