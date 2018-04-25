Spor şenliklerde cimnastik ve voleybol heyecanı

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri’nin ikinci gününde cimnastik ve voleybol müsabakaları yapıldı. Şenliklere katılan öğrenciler spor yaparak keyifli bir gün geçirdi.186 okuldan toplam 20 bin 753öğrenci yer aldığı Nilüfer 17. Uluslararası...

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri’nin ikinci gününde cimnastik ve voleybol müsabakaları yapıldı. Şenliklere katılan öğrenciler spor yaparak keyifli bir gün geçirdi.

186 okuldan toplam 20 bin 753öğrenci yer aldığı Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan devam ediyor. Şenliklerin ikinci gününde voleybol ve cimnastik branşlarında müsabakalar oldu. Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik salonu’nda yapılan cimnastik müsabakalarına ilkokul 3.ve 4. sınıflarda okuyan sporcular katıldı. Cimnastik Minik B kategorisinde 17 okuldan 68 öğrenci yer aldı. Öğrencilerin başarılı performansları alkışları topladığı şenliklerde Özel Tan Okulları şampiyon oldu. Özel Yönder Koleji ikinci olurken, Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları üçüncü, Ali Karasu İlkokulu da dördüncü oldu.

Yoğun katılımın olduğu voleybol branşında da gençler, küçükler ve kurumlararası kategorilerinde karşılaşmalar devam etti. Öğrenciler finallere kalabilmek için ter döktü. Koç Ortaokulu Spor Salonu’nda oynanan voleybol küçük kızlar kategorisinde 23 okuldan 280 öğrenci, erkeler kategorisinde de 9 okuldan 108 öğrenci eleme heyecanı yaşıyor. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde devam eden Voleybol genç kızlar kategorisinde 24 okuldan 295 öğrenci, genç erkekler kategorisinde de 12 okuldan 148 öğrenci ter döküyor. Öğrenciler kadar öğretmenlerin de yoğun katılım gösterdiği Kurumlararası Voleybol Şampiyonasına da 24 okuldan 190 eğitimci katıldı.

Voleybolda dereceye girenler 27 Nisan 2018 Cuma günü oynanacak final maçlarında belli olacak.