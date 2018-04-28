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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:36

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 0

0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan Dakikalar8. dakikada Gege’nin köşe vuruşundan ortasında Yiğitcan’ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.15. dakikada Gege’nin ceza alanı içerisinde pasında Atabey’in yakın mesafeden...

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altınordu: 0
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0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Gege’nin köşe vuruşundan ortasında Yiğitcan’ın kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

15. dakikada Gege’nin ceza alanı içerisinde pasında Atabey’in yakın mesafeden şutunda top kaleci Erce’de kaldı.

30. dakikada Kerim’in ara pasında Barış’ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

35. dakikada Gege’nin pasında Atabey’in çaprazdan sert plasesinde top üstten az farkla auta çıktı.

51. dakikada Batuhan’ın sol kanattan ortasında Mendy’nin kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

57. dakikada Yiğit’in sağ kanattan yerden ortasında kaleciyi de geçen topu Mendy ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Cem Satman xx, Mustafa Sarvanlar xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Yiğitcan xxx, Adil xxx, Batuhan xx, Erhan xx, Yiğit xxx (Yiğit dk. 90 ?), Lalawele xx, Gege xx (Seriy dk. 72 x), Mendy xxx (Abdulkadir dk. 89 ?), Atabey xx

Yedekler: İsmail, Tolgahan, Mustafa, Erkam, Canpolat, Aydın

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Altınordu: Erce xx, Uğur xx, Yusuf x, Hasan x, Serkan x (Oğulcan dk. 72 x), Erdoğan xx, Kerim x, Deniz x (Berkay dk. 46 x), Barış x (Fatih dk. 82 ?), Murat x, Mirkan x

Yedekler: Berke, Ali, Recep, Alican, Caner, Enis, Rıdvan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Mendy (dk. 57) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kerim, Oğulcan, Yusuf (Altınordu)
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