Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Balıkesirspor Baltok: 1 (İlk yarı)
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Adanaspor evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
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