Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 1

1 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Uğur’un ortasında yakın mesafeden Foxi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasında gelişine vuran Robert meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
60. dakikada Adanaspor’da Gökhan’ın sert ortasında Kone’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
71. dakikada Adanaspor’da Gökhan’ın pasında Hakan Barış’ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta çıktı.
81. dakikada Nizamattin’in serbest vuruştan sert şutunda kaleci Goran topu kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yummak xx, Seyfettin Ünal xx
Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Digao xx (Onur dk. 81 x), Renan xx, Özkan xx, Hakan xxx, Kenan xx, Gökhan xxx, Abdulkadir ? (Yener dk. 11 x), Robert xxx (Oğuzhan dk. 67 x), Kone xxx
Yedekler: İrfan, Göksu, Andaç, Eren
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Cüneyt x (Glumac dk. 56 x), Oğuz xx, Uğur x, Bülent x, Nizamettin xx, Foxi x (Furkan dk. 51 x), Sedat x, Cumali xx, Otoo x (Okan dk. 70 x) , Beleck xx
Yedekler: Atilla, Doğa, Muhammed, Mehmet
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Foxi (dk. 27) (Balıkesir Baltok), Robert (dk. 34), Kone (dk. 60) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Cüneyt (dk. 87) (Balıkesir Baltok)Sarı kartlar: Oğuz, Cumali, Atilla (Balıkesir Baltok), Yener, Özkan, Goran, Renan (Adanaspor)