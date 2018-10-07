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07 Ekim 2018 Pazar 21:32

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 1

1 galibiyetle ayrıldı.Maçtan dakikalar27. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Uğur’un ortasında yakın mesafeden Foxi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-134. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasında gelişine vuran Robert...

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Balıkesirspor Baltok: 1
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1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Balıkesirspor Baltok’ta Uğur’un ortasında yakın mesafeden Foxi’nin şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada Adanaspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasında gelişine vuran Robert meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

60. dakikada Adanaspor’da Gökhan’ın sert ortasında Kone’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

71. dakikada Adanaspor’da Gökhan’ın pasında Hakan Barış’ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta çıktı.

81. dakikada Nizamattin’in serbest vuruştan sert şutunda kaleci Goran topu kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yummak xx, Seyfettin Ünal xx

Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Digao xx (Onur dk. 81 x), Renan xx, Özkan xx, Hakan xxx, Kenan xx, Gökhan xxx, Abdulkadir ? (Yener dk. 11 x), Robert xxx (Oğuzhan dk. 67 x), Kone xxx

Yedekler: İrfan, Göksu, Andaç, Eren

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Cüneyt x (Glumac dk. 56 x), Oğuz xx, Uğur x, Bülent x, Nizamettin xx, Foxi x (Furkan dk. 51 x), Sedat x, Cumali xx, Otoo x (Okan dk. 70 x) , Beleck xx

Yedekler: Atilla, Doğa, Muhammed, Mehmet

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Foxi (dk. 27) (Balıkesir Baltok), Robert (dk. 34), Kone (dk. 60) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Cüneyt (dk. 87) (Balıkesir Baltok)

Sarı kartlar: Oğuz, Cumali, Atilla (Balıkesir Baltok), Yener, Özkan, Goran, Renan (Adanaspor)
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