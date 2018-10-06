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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:40

Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında AFJET Afyonspor, Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup ettiStat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Onur Özütoprak xxx, Kemal Mavi xxx, Çetin Öncel xxxAFJET Afyonspor: Oleksandra Rybka xxx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin...

Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0
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Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında AFJET Afyonspor, Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etti

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Onur Özütoprak xxx, Kemal Mavi xxx, Çetin Öncel xxx

AFJET Afyonspor: Oleksandra Rybka xxx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin xxx, Yasin Yener xxx, Enes Ata xx (Ersel dk. 60 xx), Mehmet Sedef xxx, Nazmi Candoğan xxx (Ali Kılıç dk. 84 ?), Taşkın İlter xxx, İsmet Benli xx, Oltan Karakullukçu xxx (Sinan Özkan dk. 82 ?), Bernard Mendy xxx

Yedekler: Bekir Demircan, Mehmet Güven, Onur Toprak, Abdulkadir Kuzey

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar x, Ahmet Karadayı x, Abdullah Sezgin xx (Arif dk. 46 x), Ali Kemal Yılmaz x, Can Sıkılmaz x, Sezer Gündüz x, Yusuf Akbulut x, Batuhan Kurt x, Cihan Aydın x (Fatih Kızılay x), Berk Kervankıran x, Melih Berat Arslan x (Toykan dk. 77 x)

Yedekler: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Yasin Yener (dk. 36), Oltan Karakullukçu (dk. 47), Nazmi Candoğan (dk. 58 ve 81), Bayram Çetin (dk. 70) (AFJET Afyonspor)

Sarı kart: Taşkın İlter (AFJET Afyonspor)
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