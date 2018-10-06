Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında AFJET Afyonspor, Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup etti
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Onur Özütoprak xxx, Kemal Mavi xxx, Çetin Öncel xxx
AFJET Afyonspor: Oleksandra Rybka xxx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin xxx, Yasin Yener xxx, Enes Ata xx (Ersel dk. 60 xx), Mehmet Sedef xxx, Nazmi Candoğan xxx (Ali Kılıç dk. 84 ?), Taşkın İlter xxx, İsmet Benli xx, Oltan Karakullukçu xxx (Sinan Özkan dk. 82 ?), Bernard Mendy xxx
Yedekler: Bekir Demircan, Mehmet Güven, Onur Toprak, Abdulkadir Kuzey
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar x, Ahmet Karadayı x, Abdullah Sezgin xx (Arif dk. 46 x), Ali Kemal Yılmaz x, Can Sıkılmaz x, Sezer Gündüz x, Yusuf Akbulut x, Batuhan Kurt x, Cihan Aydın x (Fatih Kızılay x), Berk Kervankıran x, Melih Berat Arslan x (Toykan dk. 77 x)
Yedekler: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Yasin Yener (dk. 36), Oltan Karakullukçu (dk. 47), Nazmi Candoğan (dk. 58 ve 81), Bayram Çetin (dk. 70) (AFJET Afyonspor)Sarı kart: Taşkın İlter (AFJET Afyonspor)