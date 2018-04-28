Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 2 - Samsunspor: 1

16. dakikada sol kanattan Ahmet Burak Solakel’in kaleye yolladığı top üst direkten geri geldi ve oyun alanında kaldı. Ardından sağ kanatta Göksu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed Beşir kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

Spor Toto 1. Lig’ 33. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor’u ağırladı. Müsabakadan A.Ç Giresunspor 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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