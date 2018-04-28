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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:34

Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 2 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1. Lig’ 33. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor’u ağırladı. Müsabakadan A.Ç Giresunspor 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.Maçtan dakikalar16. dakikada sol kanattan Ahmet Burak...

Spor Toto 1. Lig: Akın Çorap Giresunspor: 2 - Samsunspor: 1
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Spor Toto 1. Lig’ 33. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor’u ağırladı. Müsabakadan A.Ç Giresunspor 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol kanattan Ahmet Burak Solakel’in kaleye yolladığı top üst direkten geri geldi ve oyun alanında kaldı. Ardından sağ kanatta Göksu’nun ceza sahasına ortaladığı topa Muhammed Beşir kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1

36. dakikada Almeida’nın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Muhammed Reis kullandı. Muhammed serbest vuruştan attığı şık golle oyuna eşitliği getirdi. 1-1

80. dakikada Giresunspor geliştirdiği atakta Muhammet Reis ile 2. golünü buldu. 2-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xx, Süleyman Özay xx, Hakan Yemişken

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet xx, Aykut xx, Panos xx, Muhammed xxxx, Murat xx, Kofi xx, Dodo xx, Çağlar xxx, Ahmed Abde xx (Sinan dk. 55 x), Almeida xx (Batuhan dk. 55 x) Hüsamettin xx (Abdulkerim dk. 85 ?)

Yedekler: Anıl, Recep, Onur, Fatih, Mert

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Samsunspor: Furkan xx, Ahmet Burak xx, Samaras xxx, Göksu xx, Oğuz xx, Muhammet xx (Angan dk. 76 x), Ahmet Cebe xx (Burhan dk. 73 x), Berat xx, Samed xx (Ayıte dk. 81 x), Enes xx, Erkan xx

Yedekler: Michail, Kemal, Kenan, Emmanuel, Gökay, Ufuk, Furkan

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Muhammed Reis (dk. 36 ve 80) (A.Ç Giresunspor), Ahmet Cebe (dk. 16) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Panos, Hüsamettin, Aykut, Ahmet, (A.Ç Giresunspor), Ahmet Cebe (Samsunspor)
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