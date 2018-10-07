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07 Ekim 2018 Pazar 18:35

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Giresunspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor kendi evinde karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar6. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Melih Okutan’ın şutu Kayacan’dan geri döndü.16. dakikada...

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Giresunspor: 1
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Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor kendi evinde karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Melih Okutan’ın şutu Kayacan’dan geri döndü.

16. dakikada ceza sahası dışından Akabueze’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Hüsmani’nin ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutu kaleci kornere çeldi.

28. dakikada ceza sahası içinde Burak Asan’ın verdiği topa gelişine vuran Özgür Can’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

61. dakikada Özgür Can’ın ortasında topa yükselen Melih’in kafa şutu kalecide kaldı.

68. dakikada Dauda’nın sert şutu ağlara gitti. 1-1

75. dakikada İsmail Haktan Odabaşı’ının ortasında topa yükselen Akabueze’nin kafa şutu direğin yanında auta çıktı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Baran Eraslan xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Diarra xx, Ümit Kurt xx, Ufuk Budak xx, Burak Asan xx, Melih Okutan xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 67 xx), Akabueze xxx, Yusuf Emre Gültekin xx, Mustafa Durak xx (Sebaihi dk. 81 ?), Özgür Can Özcan xx (Etoundi dk. 73 xx)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu Güler, Dimov, Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Uğur Arslan Kuru xx, Aykut Demir xx, Ferhat Görgülü xx, Hüsamettin Tut xx, Landel xx, Muhammet Reis xx (Muhammed İldiz dk. 73 xx), Kürşad Sürmeli xx, Ba Adama xx (Bahadır Erol dk. 80 ?), Hüsmani xx (Kağan Bağış dk. 58 xx), Dauda xxx

Yedekler: Anıl Atağ, Ozan Can Kökçü, Fatih Atik, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Akabueze (dk. 16) (Boluspor), Dauda (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Muhammet Reis, Bahadır Erol (Giresunspor), Diarra, Etoundi, Burak Asan, Gökhan Değirmenci (Boluspor)
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