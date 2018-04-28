Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 5 - Gaziantepspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Gaziantepspor’u 5-0’lık skorla geçti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sağdan ceza alanına giren İsmail Haktan, Hüseyin’in kale sahası sol çaprazında müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Akyüz, çektiği sert şutla topa ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada defansın arkasına sarkan Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Cenk’in pasıyla ceza alanında buluşan İsmail Haktan yaptığı plase vuruş ile ağları sarstı. 2-0
35. dakikada soldan Mehmet Akyüz’ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ziya’nın yaptığı vuruşta top kaleciyi geçerek ağlara gitti. 3-0
55. dakikada gelişen Denizlispor atağında kaleciden dönen topla ceza alanı içerisinde buluşan İsmail Aissati müsait durumundaki Mehmet Akyüz’ü gördü. Akyüz yaptığı düzgün vuruşla kendisinin 2 takımının 4. golünü attı. 4-0
60. dakikada İsmail Aissati’nin orta saha yakınında verdiği uzun pasta topla buluşan Mehmet Akyüz ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile meşin yuvarlağı kaleci Adnan’ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 5-0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Emre Çolak xx, Orkun Aktaş xx, Özgür Ertem xx
Denizlispor: Zeki Ayvaz xx, Vali Acar xx, Ziya Alkurt xx (Alperen dk. 65 xx), Mehmet Akyüz xx, Taşkın İlter xx, Hasan Kılıç xx (Burak Altıparmak dk. 39 xx), Taha Can Velioğlu xx, Alperen Babacan xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Barış Orucu dk. 40 xx), İsmail Aıssati xx, Kerem Can Akyüz xx
Yedekler: Asil Kaan, Cenk, Cihan, Kappel, Canberk, Burak
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gaziantepspor: Adnan Karabulut x, Mehmet Sait Üzümcü x, Zeki Sinanoğlu x, İbrahim Halil Keser xx (Yusuf dk. 57 x), Hüseyin Polat xx, Hasan Genç xx, İlker Günaslan xx (Yakup dk. 68 x), Oktay Aydın xx, Cuma Furkan Özyaşar x, Mustafa Bayram Çakır x (Erdal Ahmet dk. 57 x), Harun Enes Nural xx
Yedekler: Musa Emre, Yakup, Mustafa Emirhan, Erdal Ahmet, Yusuf
Teknik Direktör: Faik Demir
Goller: Mehmet (dk. 6, 55 ve 60), İsmail Haktan (dk. 34), Ziya (dk. 35) (Denizlispor),Sarı kart: Oktay (Gaziantepspor)