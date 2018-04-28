Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 5 - Gaziantepspor: 0

60. dakikada İsmail Aissati’nin orta saha yakınında verdiği uzun pasta topla buluşan Mehmet Akyüz ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile meşin yuvarlağı kaleci Adnan’ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 5-0

34. dakikada Cenk’in pasıyla ceza alanında buluşan İsmail Haktan yaptığı plase vuruş ile ağları sarstı. 2-0

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