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07 Ekim 2018 Pazar 16:07

Spor Toto 1. Lig: Elazığspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 5

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında TY Elazığspor sahasında Gazişehir Gaziantep’e 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 2 kırmızı, 6 sarı kart çıktı.

Spor Toto 1. Lig: Elazığspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 5
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Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında TY Elazığspor sahasında Gazişehir Gaziantep’e 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 2 kırmızı, 6 sarı kart çıktı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Kadir Bekmezci’nin kaptırdığı topla ceza sahasına giren Oğulcan pasını Wanderson’a bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Soner’de kaldı.

20. dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşu Gökhan filelerle buluşturdu. 0-1

24. dakikada Adem’in derinlemesine pasını ceza sahası içinde Diarra kontrol etti ancak kaleci zamanında çıktı ve tehlikeyi önledi.

34. dakikada Serkan’ın kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı.

35. dakikada Wanderson’un sağ kanattan pasında Kerim’in sert şutunu kaleci Soner çeldi.

39. dakikada Wanderson’un sağ kanattan derinlemesine pasında Oğulcan’ın şutunu kaleci son anda önledi.

45. dakikada Tatos’un sert şutunu kaleci çıkardı. Dönen topa Serkan’dan önce savunma ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ortasına Oğulcan kafayı vurdu ancak Soner son anda topa sahip oldu.

61. dakikada Tatos’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ali Fırat’ın ceza sahası içinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

70. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Kerim gelişine kafayı vurdu ancak kaleci Soner uçarak gole izin vermedi.

71. dakikada Gökhan duvar pasıyla ceza sahasına girdi ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

78. dakikada Del Valle’nin ortasına Wanderson’un ön direkte vuruşunu ağlarla buluştu. 0-3

81. dakikada Chabbi ceza sahasına girdi ve plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

89. dakikada Rıdvan ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay x, Erkan Akbulut xx, Murat Altan xx

Elazığspor: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Ali Fırat xx, Orhan Şam xx, Emre Öztürk xx, Kadir Bekmezci xx, Bjarnason xx, Serkan Kurtuluş x (Kadir Taşoğlu dk. 54 xx), Tatos xx (Ahmet Aras dk. 68 x), Bagayoko xx (Eren dk. 86 ?), Lamine Diarra

Yedekler: Ali Karataş, Idriissa Diarra, Onur Alsu, Erhan Çinar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Wanderson xxx, Kerim Avcı xx, Segbefia xx (Kubilay dk. 72 x), Oğulcan Çağlayan xxx (Chabbi dk. 79 xx), Gökhan Alsan xxx (Mahmut dk. 85 ?), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rıdvan Şimşek xxx, Del Valle xxx

Yedekler: Nihat Şahin, Sami Can Keskin, Nogueira, Muhammed Enes Durmuş

Teknik Direktör: Mustafa Aksoy (Antrenör)

Goller: Gökhan (dk. 20 ve 71), Wanderson (dk. 78), Chabbi (dk. 81), Rıdvan (dk. 89) (Gazişehir Gaziantep)

Kırmızı Kartlar: Lamine Diarra (dk. 29), Bjarnason (dk. 89) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Serkan, Adem, Emre (Elazığspor), Gökhan, Wanderson, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)
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