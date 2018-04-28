Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sol kanattan topu ceza sahası içerisine kadar taşıyan Hasan Ayaroğlu’nun sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci iki hamlede kontrol etti.
9. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Emre’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1
61. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışından düzgün vuran Poepon’un topu direkten oyun alanına geri döndü.
75. dakikada Kaan Kanak’ın pasında ayağının dışıyla vuran Hasan Hüseyin’in şutu çok az farkla dışarı çıktı.
79. dakikadaki Boluspor atağında İshak ile güzel paslaşan Poepon, bomboş durumda topu ağlarla buluşturdu. 0-2
85. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolden yararlanan Hürriyet, topu ağlara gönderdi. 1-2
89. dakikada Bruno Mezenga’nın pasında ceza sahası sol çaprazından Andaç’ın sert şutu ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, Abdullah Bora Özkara xx
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan xx, Hasan Hüseyin xx, Dorukhan xx (Aykut Akgün dk. 74 x), Bilal Aziz x, Kaan Kanak xx, Hasan Ayaroğlu x (Andaç dk. 86 ?), Bedirhan x (Semih Şentürk dk. 60 x), Akaminko xxx, Hürriyet x, Semih Güler x, Bruno Mezenga x
Yedekler: Gökhan Siverek, Fıratcan Üzüm, Furgan Polat, Ömer Faruk, Mevlüt, Halil Öner, Cemali
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Boluspor: Gökhan x, Alim xx, Diarra xx, Poepon xx, Guido x (Akabueze dk. 47 x), İshak, Furkan xxx, Sefa xx (Burak dk. 81 ?), Yusuf Emre xxx, Cengiz Umut xx, Mustafa (Dos Santos dk. 68 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Arapi, Özgür, İrfan, Melih, Caner
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Yusuf Emre (dk. 9), Poepon (dk. 79) (Boluspor), Hürriyet (dk. 85), Andaç Güleryüz (dk. 89) (Eskişehirspor)Sarı kartlar: Alim, Furkan Şeker (Boluspor), Semih Şentürk (Eskişehirspor)