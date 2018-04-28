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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:26

Spor Toto 1. Lig: G.Manisaspor: 0 - Ankaragücü: 3

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor’u 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig: G.Manisaspor: 0 - Ankaragücü: 3
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Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor’u 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Erdem’in rakip yarı ceza alanın sağ çizgisi üzerinden kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasının bir metre gerisinde topla buluşan İlhan’ın bekletmeden vuruşunda kaleci Zafer son anda meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpas içerisine düşen topu Manisasspor savunması uzaklaştırdı.

44. dakikada Erdem’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde Kehinde’nin kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

47. dakikada Erdem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Kehinde’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

52. dakikada Ankaragücü atağında Ömer Atiş’in Ferhat’a ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.

53. dakikada Mehmet Umut’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+2. dakikada Mehmet Umut’un sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Seyfettin Ünal xx

G.Manisaspor: Zafer x, Berk xx, Ulaş x (Aykut dk. 67 x), Asım x, İlkay x, Kemal x, Kağan xx, Akın xx, Ömer Buğdaycı x, Ömer Atiş x (Alper dk. 58 x), Furkan x (Ömer Mang dk. 79 x)

Yedekler: Samet, Muammer, Bayram, Samed Can, Cemal, Okan

Teknik Direktör: Ünal Taşçı

Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer xx, Kenan xx, Arif xx (Enes dk. 46 xx), Mbamba xx, Ferhat xx, Kehinde xxx (Mahmut dk. 85 ?), Mehmet Umut xxx, İlhan x (Sedat dk. 46 xx)

Yedekler: Altay, Szukala, Abdulkadir, Mahmut, Mehmet, Ozokwo, Ahmet

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kehinde (dk. 47), Mehmet Umut (dk. 53 pen. ve 90+2) (Ankaragücü)

Sarı kart: Kenan (Ankaragücü)
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