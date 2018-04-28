Spor Toto 1. Lig: G.Manisaspor: 0 - Ankaragücü: 3

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor’u 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor’u 3-0 mağlup ederek, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

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