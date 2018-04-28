Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 4 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Adanaspor’u 4-0 mağlup etti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Sezgin Çınar xx, Selahattin Altay xx
İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Nascimento xx, Tuncer xx, Oğuzhan xx, Kubilay xx, Eslem xx, Onur xx (Zafer Şensoy dk. 60 x), Ali Dere xx (Bougouhi dk. 76 x), Cajic xx, İbrahim Yılmaz xx (Halil Çolak dk. 69 x)
Yedekler: Umut, Mehmet, Halil Yılmaz, Muhsin, Kojic, Yusuf Çoban
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Adanaspor: Hayrullah xx, Uğur xx, Fouginho xx, Renan xx, Atakan xx, Alpay xx (Uche dk. 8 x), Tevfik xx (Fırat dk. 74 x), Ahmet Bahçıvan xx, Yener xx (Serhat dk. 63 x), Gleison xx, Bahattin xx
Yedekler: İrfan Can, Berkan, Serhat, Mustafa, Yusuf, Oğuzhan
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: Cajic (dk. 4 ve 47), İbrahim Yılmaz (dk. 55), Kubilay (dk. 73) (İstanbulspor)Sarı kartlar: Atakan, Serhat, Gleison (Adanaspor)