Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor’u ağırlayan Osmanlıspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Metin xx, Selahattin Altay xx
Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan xx, Caner Arıcı xx, Tugay Kacar xxx, Eric Mbu xx, Burhan Eşer xx (Beykan dk. 73 Şimşek x), Hasan Kılıç xx (Sinan Kurt dk. 77 x), Muhammed Bayır xx, Numan Çürüksu xx, Lembi xx (Ndiaye dk. 86 ?), Anıl Karaer xx, Magaye Gueye xx
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Furkan Özçal, Oğuzhan Erdoğan, Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Adana Demirspor: Çağlar Akbaba xx, Galip Güzel xx, Traore xx (Batuhan Karadeniz dk. 85 ?), Berk Yıldız xx (Orkan Çınar dk. 68 xx), Pote xx, Herve Kage xx, Mitroviç xx, Hakan Bilgiç xx, İsmail Konuk xx, Orhan Taşdelen xx, Erdal Öztürk xx (Kosecki dk. 58 xx)
Yedekler: Sabri Fener, Tayyib Talha Sanuç, Emre Nefiz, Murat Akın
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Tugay Kacar (dk. 54) (Osmanlıspor)Sarı kartlar: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Hakan Bilgiç, Erdal Öztürk, Galip Güzel, Orkan Çınar, Batuhan Karadeniz (Adana Demirspor)