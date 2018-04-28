Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Müsabaka Çaykur Rizespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vasilogiannis’in ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Rangelov’un şutunu kaleci Gökhan oyun alanı içine çeldi.
30. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Robin Yalçın’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Drole’un sol kanattan açtığı ortada ceza sahasında kafa vuruşu yapan Vasilogiannis’in şutu kaleci Gökhan’da kaldı.
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rangelov’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muriqui’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’tan oyun alanı içine döndü.
70. dakikada Mücahit’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muriqui’nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşu Merthan çizgiden çıkardı. Merthandan dönen topa vuran Oğulcan’ın şutunda kaleci Burak topu oyun alanı içine çeldi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Osman Gökhan Bilir xx
Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Oğuz xx, Merthan xx, Mücahit xx, Timur xx, Vasilogiannis xx (Serdar dk. 76 x), İbrahim xx, Cleyton xx (Emircan dk. 68 x), Drole xx (Bahadır dk. 68 xx), Rangelov xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Mehmet, Tarık, Bulut, Bahadır, Samet , Serdar
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Ramos xx, Mehmet xx, Orhan xx, Robin Yalçın xxx, Galip xx (Koray dk. 80 ?), Saadane xx, Süleyman xx (Oğulcan dk. 68 x), Abdullah xx (Recep dk. 85 ?), Samu xx, Muriqi xx
Yedekler: Kaya, Cihan, Özgür, Ümit, Lincoln, Furkan, Turgut
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Robin Yalçın (dk. 30) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: İbrahim Akdağ (dk. 90) (Ümraniyespor)Sarı kartlar: Rangelov, Oğuz (Ümraniyespor), Muriqi, Abdullah, Oğulcan (Çaykur Rizespor)