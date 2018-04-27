Spor Toto 1. Lig’de ikinci yarının en başarılı takımı Gazişehir Gaziantep

Büyük bir çekişmeye sahne olan Spor Toto 1. Lig’de son iki haftaya girilirken heyecan tavan yapmış durumda. Birbirinden iddialı takımların yer aldığı ligin ikinci yarısında oynanan 15 karşılaşma baz alındığında en başaralı takım Gazişehir Gaziantep FK oldu.

İlk 6’da yer alan Rizespor, Ankaragücü, Boluspor, Ümraniyespor ve Altınordu gibi güçlü takımların oynadığı bu 15 karşılaşmada aldığı sonuçlara bakılınca Gazişehir’in bir adım önde olduğu görülüyor. Sezona Hüseyin Kalpar yönetiminde iddialı bir kadroyla giren ama ligin ilk yarsında vasatı aşamayan Gaziantep ekibi, Erkan Sözeri’nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından çıkışa geçmişti. Ligin ikinci yarısı itibariyle fırtına gibi esen kırmızı-siyahlı ekip, bu bölümde oynanan 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla en çok puan toplayan ekip olmayı başardı.

Ligin ilk altı sırasında yer alan takımların ikinci devrede oynadığı 15 karşılaşmada almış olduğu sonuçlara göre oluşan puan durumuna baktığımızda, Gazişehir FK ikinci yarı çıktığı 15 maçın 11’inde galip gelirken, 4 müsabakada mağlup olup, hiç beraberliği kalmadı ve 33 puanla ikinci yarının lideri oldu. Gazişehir’den sonra en çok puan toplayan ekip ise 32 puanla Boluspor oldu. Bolusupor, ikinci yarıda toplamda 10 galibiyet, 2 beraberlik -3 mağlubiyet aldı. Sıralamada üçüncü olan Altınordu ise 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Bolu ve Altınordu ile aynı puanı paylaşan Rizespor ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sezonun iddialı takımlarından Ümraniyespor ise ikinci yarıda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan topladı. Ligde şu an ikinci sırada bulunan ve Süper Lig’e çıkma ihtimali en yüksek takımlardan biri olan Ankaragücü ise bu süreçte aldığı 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ikinci yarıda 25 puan toplayarak, ilk altı takım içerisinde en az puan alan ekip konumunda.

Ligin ikinci yarısındaki 15 karşılaşmada topladığı 33 puanla ve oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, bu performansını son iki haftada da sürdürüp Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor. Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında evinde Balıkesirspor’u konuk edecek olan kırmızı-siyahlılar, bu maçı kazanıp Play-off’u garantilemek istiyor.