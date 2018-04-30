Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı belli oldu

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkmayı garantilediği Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden, Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı. Cuma ve cumartesi 4’er maçın oynanacağı 1. Lig’de, pazar günü karşılaşma oynanmayacak. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü ise 7 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor’u konuk edecek. Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı şöyle:
4 Mayıs 2018 Cuma
17.30 T.Y. Elazığspor-İstanbulspor
17.30 Gaziantepspor-A.Ç. Giresunspor
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor
17.30 Balıkesir Baltok-G.M. Manisaspor
5 Mayıs 2018 Cumartesi
17.00 Altınordu-BŞB Erzurumspor
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor
19.00 Boluspor-Denizlispor
7 Mayıs 2018 Pazartesi19.00 Ankaragücü-Adana Demirspor