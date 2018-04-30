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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:09

Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı belli oldu

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkmayı garantilediği Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de son hafta programı belli oldu
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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkmayı garantilediği Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden, Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı. Cuma ve cumartesi 4’er maçın oynanacağı 1. Lig’de, pazar günü karşılaşma oynanmayacak. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü ise 7 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor’u konuk edecek. Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı şöyle:

4 Mayıs 2018 Cuma

17.30 T.Y. Elazığspor-İstanbulspor

17.30 Gaziantepspor-A.Ç. Giresunspor

17.30 Adanaspor-Eskişehirspor

17.30 Balıkesir Baltok-G.M. Manisaspor

5 Mayıs 2018 Cumartesi

17.00 Altınordu-BŞB Erzurumspor

17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

19.00 Samsunspor-Ümraniyespor

19.00 Boluspor-Denizlispor

7 Mayıs 2018 Pazartesi

19.00 Ankaragücü-Adana Demirspor
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