Spor Toto 1. Lig’de son hafta programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden, Spor Toto 1. Lig’in son hafta programı açıklandı. Cuma ve cumartesi 4’er maçın oynanacağı 1. Lig’de, pazar günü karşılaşma oynanmayacak. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankaragücü ise 7 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor’u konuk edecek. Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı şöyle:

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