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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:26

Spor Toto Süper Lig 32. hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programı açıklandı. Fenerbahçe-Bursaspor ve Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmaları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta programı açıklandı
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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programı açıklandı. Fenerbahçe-Bursaspor ve Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmaları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta maç programını açıkladı. Şampiyonluk yarışındaki 2 ekip; Fenerbahçe ve Beşiktaş, karşılaşmalarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak. Fenerbahçe, Bursaspor’u, Beşiktaş da Kayserispor’u 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da konuk edecek. 32. haftanın karşılaşma programı şu şekilde:

4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 M.Başakşehir-DG Sivasspor

5 Mayıs 2018 Cumartesi

16.00 K.Karabükspor-A.Konyaspor

19.00 A.Alanyaspor-Osmanlıspor

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

6 Mayıs 2018 Pazar

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor

16.00 Beşiktaş-Kayserispor

19.00 Akhisarspor-Galatasaray

7 Mayıs 2018 Pazartesi

20.00 Göztepe-E.Yeni Malatyaspor
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