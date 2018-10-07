Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor, sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Rodallega’nın şutu defanstan döndü.
22. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Sosa, kaleci Fatih’i de geçtikten sonra şutunu çekti ancak savunma meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 0-1
42. dakikada ceza sahası içinde Rodallega’nın düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlığı kaleci Fatih’in sağından ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx
Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx, Mustafa Yumlu x (Dany dk. 30 xx ), Kadir xx, Caner xx, Sissoko xx, Lopes xx, Josue xx, Güray xx, Manu xx
Yedekler: Lukac, Vrsajevic, Eray, Larsson, Seleznov, Onur, Onurcan, Regattin, Bora
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Toure xx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xx, Sosa xxx Vahid Amiri xx, Abdulkadir Ömür xx, Burak Yılmaz xxx, Rodallega xxx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Olcay, Batuhan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme
Antrenör: Hüseyin Cimşir
Goller: Sosa (dk. 35), Burak Yılmaz (dk. 43) (Trabzonspor)Sarı kart: Toure (Trabzonspor)