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07 Ekim 2018 Pazar 20:59

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında kaleci ile karşı karşı kalan Burak Yılmaz’ın yerden şutunu kaleci Fatih uzanarak kornere çeldi.

65. dakikada Akhisarspor atağından Josue’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Onur kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira’nın pasına kafayla uzanan Novak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

76. dakikada Akhisarspor lehine verilen korner atışına yan hakem ısrarla penaltı noktasını gösterince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR sistemine bakarak Burak Yılmaz’ın topa elle müdahale ettiğini görerek penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Akhisarspor adına penaltıyı kullanan Seleznov meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı ikiye indirdi. 1-3

87. dakikada Akhisarspor kalecisi Fatih’in ceza sahası önünde topu ayağından kaçırmasını fırsat bilen Burak Yılmaz’ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutu kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx, Mustafa Yumlu x (Dany dk. 30 xx), Kadir xx (Onur dk. 74 x), Caner xx, Sissoko xx, Lopes xx, Josue xx, Güray xxx, Manu x (Seleznov dk. 46 xx)

Yedekler: Lukac, Vrsajevic, Eray, Larsson, Onurcan, Regattin, Bora

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xxx, Toure xx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xx, Sosa xxx Vahid Amiri xx (Olcay dk. 66 xx), Abdulkadir Ömür xx (Batuhan dk. 90 ?), Burak Yılmaz xxx, Rodallega xxx (Yusuf Yazıcı dk. 72 x)

Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Nwakaeme

Antrenör: Hüseyin Cimşir

Goller: Seleznov (dk. 77) (Akhisarspor), Sosa (dk. 35), Burak Yılmaz (dk. 43) Novak (dk. 67) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dany (Akhisarspor), Toure, Burak Yılmaz, Pereira (Trabzonspor)
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