SPOR:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 21:02

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası dış çaprazdan penaltı noktası üzerine kullanılan serbest vuruşta Rodrigues’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Ömer’in sol kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Rodrigues’in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

65. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli’nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

69. dakikada Belhanda’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin ayak içi vuruşu kalecide kaldı.

73. dakikada Hakan’ında ceza sahasına giren Doukara’nın sağ çaprazdan sert şutu kaleci kurtardı.

77. dakikada Mario’nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına yükselen Sinan’ın müsait pozisyonda vurduğu kafa vuruşu kalecide kaldı.

87. dakikada Mariano’nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk’un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx

Antalyaspor: Boffin xxx, Sangare xx, Celutska xxx, Diego xxx, Cisshokho xx, Chico xx, Hakan xxx, Yekta xx (Danilo dk. 74 xx), Maicon Marques xx, Doğukan xx (Harun dk. 68 xx), Doukara xxx

Yedekler: Ferhat, Ozan Evrim Özenç, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Bahadır,Musa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Serdar xxx, Ozan Kabak xxx, Ömer xxx, Ndiaye xx, Fernando xx, Belhanda xxx (Maicon dk. 76 xx), Rodrigues xx (Feghouli dk. 62 xx), Onyekuru xx (Donk dk. 85 xx) Sinan xx

Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Atalay, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Donk (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)
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