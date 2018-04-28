Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan Olcay’ın ceza alanına ortasında müsait pozisyondaki Kucka’nın gelişine vuruşu auta gitti.
3. dakikada Hakan’ın derinlemesine ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Celutska’nın şutunu kaleci çıkardı.
6. dakikada Doukara’nın sol kanattan penaltı noktasına üzerine yerden ortasında Deniz Kadah topun üstünden atladı. Gelen topu önünde bulan Emre Güral’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Doukara’nın orta alandan taşıdığı topu sağ kanattan ceza sahasına giren Emre‘ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunu kaleci çıkardı.
20. dakikada Celutska’dan altığı pasla ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Emre’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
39. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Olcay’ın şutunda top ceza sahası içinde Charles’in elinden dönünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltıyı kullanan Burak’ın şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Antalya
Hakemler: Bülent Yıldırım x, Asım Yusuf Öz x, Yusuf Bozdoğan x
Antalyasppor: Boffin x, Celutska x, Diego x, Djourou x, Sakıb x, Hakan xx, Charles x, Emre xx, Maicon x, Deniz Kadah x, Doukara xx
Yedekler: Ferhat, Ozan, Sangare, Yekta, Vaınqueur, Chıco, Harun, Jevtovic, Musa, Danilo
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Okay x, Hubocan x, Novak x, Onazzi x, Yusuf x, Kucka x, Sosa x, Olcay xx, Burak xx
Yedekler: Esteban, Durıca, Arda N’doye, Batuhan, Bero, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Emre Güral (dk. 6) (Antalyaspor), Burak (dk. 40 pen.) (Trabzonspor)Sarı kart: Charles (Antalyaspor)