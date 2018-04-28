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28 Nisan 2018 Cumartesi 21:03

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara, Hubocan’dan sıyrıldıktan sonra altı pasın dışından çektiği şutu kaleci çıkardı.

52. dakikada Charles’in uzun pasında topla buluşan Doukara ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci uzaklaştırdı.

54. dakikada sol çaprazda topla buluşan Burak, Diego’dan sıyrılıp, ceza sahası içinden sert şutu üstten auta gitti.

62. dakikada Kucka’nın pası ile ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Yusuf’un, Sakıb’tan sıyrıldıktan sonra çektiği şut kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2

75. dakikada Doukara’nın yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sakıb’ın şut savunmadan sekip kornere çıktı.

77. dakikada Doukara’nın pasında penaltı noktasına yakın bir yerde müsait pozisyonda topla buluşan Sangare’nin şutunu defans çıkardı.

79. dakikada Hakan’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Doukara’nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Uğurcan’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazın topla buluşan N’Doye’nin sert şutunu kaleci çıkardı.

90+3. dakikada Batuhan’ın penaltı noktası üzerindeki pasını verdiği Burak’ın plasesini kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Antalyasppor: Boffin x, Celutska x (Danilo dk. 86 ?), Diego x, Djourou x, Sakıb x, Hakan x, Charles x, Emre xx (Vainqueur dk. 71 x), Maicon x (Sangare dk. 64 x), Deniz Kadah x, Doukara xx

Yedekler: Ferhat, Ozan, Yekta, Chıco, Harun, Jevtovic, Musa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Okay xx, Hubocan xx, Novak xx, Onazzi xx, Yusuf xxx (Bero dk. 80 x), Kucka xxx, Sosa xx (N’Doye dk. 69 x), Olcay xx (Batuhan dk. 88 ?), Burak xxx

Yedekler: Esteban, Durıca, Arda, Bero, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Güral (dk. 6) (Antalyaspor), Burak (dk. 40 pen.), Yusuf (dk. 62) (Trabzonspor)

Sarı karlar: Charles, Diego, Emre, Hakan (Antalyaspor), Pereira, Bero, Uğurcan (Trabzonspor)
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