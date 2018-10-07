Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Yatabare’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
22. dakikada sağ kanattan Hurtado’nun ortasında ceza sahası içinde Uğur’un şutu farklı şekilde auta gitti.
28. dakikada Ömer Ali’nin şutunda Vida ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterirken, Beşiktaşlı oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
30. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yatabare, kaleci Karius ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ljajic’in serbest vuruşunda top yandan auta çıktı.
45. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin köşe vuruşunda, arka direkte Uğur’un kafa vuruşunu kaleci Karius kontrol etti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Uğur Demirok xx, Ferhat Öztorun xx, Diagne xx, Skubic xx, Jonsson xx, Milosevic xx, Hurtado xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Volkan Fındıklı xx, Yatabare xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Opanasenko, Musa Araz, Hadziahmetovic, Traore, Fofana, Vedat Bora, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Karius xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Caner Erkin xx, Vida x, Babel xx, Medel xx, Ljajic xx, Atiba xx, Quaresma xx, Love xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Lens, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Cyle Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Yatabare (dk. 30 pen.) (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kart: Vida (dk. 28) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Diagne (Atiker Konyaspor), Quaresma (Beşiktaş)