Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Konyaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Medel, ceza sahası içinde Uğur Demirok’u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.
52. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner’in kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı gitti.
79. dakikada sağ kanattan Oğuzhan’ın ortasında kale önünde Love’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada Lens’in ara pasında sağdan ceza sahasında topla buluşan Babel, tekrar Lens’i gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden şutunda top filelere gitti.
90+3. dakikada Traore’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleye giden topu Gökhan Gönül kafayla çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada sağ kanattan Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda Hurtado kafayla topu ağlara yolladı. 2-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Uğur Demirok x, Ferhat Öztorun x, Diagne x (Traore dk. 84 ?), Skubic xx, Jonsson x (Hadziahmetovic dk. 75 x), Milosevic x (Fofana dk. 64 x), Hurtado x, Ömer Ali Şahiner xx, Volkan Fındıklı x, Yatabare x
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay, Opanasenko, Musa Araz, Vedat Bora, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Karius xx, Pepe xx, Gökhan Gönül xx, Caner Erkin xx, Vida xx, Babel xxx, Medel xx, Ljajic x (Oğuzhan dk. 75 xx), Atiba xx, Quaresma x (Lens dk. 46 xxx), Love xxx (Roco dk. 89 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek, Cyle Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Yatabare (dk. 30 pen.), Hurtado (dk. 90+4) (Atiker Konyaspor), Love (dk. 79), Lens (dk. 80) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Vida (dk. 28) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Volkan Fındıklı, Diagne, Ömer Ali, Ferhat Öztorun, Skubic, Fofana (Atiker Konyaspor), Quaresma, Ljajic, Lens, Pepe, Babel (Beşiktaş)